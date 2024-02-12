«Реал» может предложить новый контракт Лукасу Васкесу

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может продлить контракт с мадридцами, сообщает Relevo.

По информации источника, клуб в последнее время склоняется к продлению соглашения с 32-летним испанцем. Действующий контракт Васкеса рассчитан до лета этого года.

Васкес является воспитанником «Реала». В текущем сезоне он провел 23 матча за команду, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.