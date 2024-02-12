«Реал» может предложить новый контракт Лукасу Васкесу
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может продлить контракт с мадридцами, сообщает Relevo.
По информации источника, клуб в последнее время склоняется к продлению соглашения с 32-летним испанцем. Действующий контракт Васкеса рассчитан до лета этого года.
Васкес является воспитанником «Реала». В текущем сезоне он провел 23 матча за команду, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|24
|15
|6
|3
|50-33
|51
|
4
|Атлетико
|24
|15
|3
|6
|45-26
|48
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Лас-Пальмас
|24
|10
|5
|9
|25-20
|35
|
9
|Валенсия
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|
10
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|32-33
|33
|
11
|Осасуна
|24
|8
|5
|11
|27-36
|29
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|24
|6
|7
|11
|34-46
|25
|
14
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
15
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
16
|Севилья
|24
|5
|8
|11
|30-37
|23
|
17
|Сельта
|24
|4
|8
|12
|26-35
|20
|
18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15-33
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.02
|23:00
|
Кадис – Бетис
|0 : 2
|10.02
|16:00
|
Алавес – Вильярреал
|1 : 1
|10.02
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|0 : 1
|10.02
|20:30
|
Реал – Жирона
|4 : 0
|10.02
|23:00
|
Лас-Пальмас – Валенсия
|2 : 0
|11.02
|16:00
|
Хетафе – Сельта
|3 : 2
|11.02
|18:15
|
Мальорка – Р. Вальекано
|2 : 1
|11.02
|20:30
|
Севилья – Атлетико
|1 : 0
|11.02
|23:00
|
Барселона – Гранада
|3 : 3
|12.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетик
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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