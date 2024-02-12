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12 февраля, 18:36

«Реал» может предложить новый контракт Лукасу Васкесу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может продлить контракт с мадридцами, сообщает Relevo.

По информации источника, клуб в последнее время склоняется к продлению соглашения с 32-летним испанцем. Действующий контракт Васкеса рассчитан до лета этого года.

Васкес является воспитанником «Реала». В текущем сезоне он провел 23 матча за команду, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Лукас Васкес
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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38 тур
9.02 23:00
Кадис – Бетис
 0 : 2
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 1 : 1
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 0 : 1
10.02 20:30
Реал – Жирона
 4 : 0
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 2 : 0
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 3 : 2
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 2 : 1
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
 1 : 0
11.02 23:00
Барселона – Гранада
 3 : 3
12.02 23:00
Альмерия – Атлетик
 0 : 0
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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