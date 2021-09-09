Представитель ла лиги в России рассказал о финансовых проблемах «Барселоны»

Представитель ла лиги в России Хосе Карлос Лоайса Гальего рассказал о финансовых проблемах «Барселоны».

«У «Барселоны» все плохо. У них финансовые проблемы, нужно найти деньги, но из-за проекта Суперлиги они отказываются от проекта CVC. Проект CVC подразумевает три транша: сначала 40%, потом еще 40%, оставшиеся 20% выплатят в течение года. Дедлайн для ответа по предложению CVC — середина октября», — сказал Гальего.

В августе сообщалось о предварительной договоренности ла лиги с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, согласно которой «Барселона» может получить 252 миллиона евро.