Представитель ла лиги в России рассказал о финансовых проблемах «Барселоны»
12:59
Представитель ла лиги в России Хосе Карлос Лоайса Гальего рассказал о финансовых проблемах «Барселоны».
«У «Барселоны» все плохо. У них финансовые проблемы, нужно найти деньги, но из-за проекта Суперлиги они отказываются от проекта CVC. Проект CVC подразумевает три транша: сначала 40%, потом еще 40%, оставшиеся 20% выплатят в течение года. Дедлайн для ответа по предложению CVC — середина октября», — сказал Гальего.
В августе сообщалось о предварительной договоренности ла лиги с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, согласно которой «Барселона» может получить 252 миллиона евро.
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