Чемпионату Испании выделят 2,7 миллиарда евро, больше 200 миллионов отдадут «Барселоне» ради Месси

Ла лига объявила о заключении договора с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

Люксембуржский фонд приобрел 10 процентов доли ла лиги за 2,7 миллиарда евро. Как сообщает El Pais, 90 процентов от этой суммы будет распределено между клубами. «Барселона» получит 252 миллиона евро, «Реал» — 238 миллионов евро, «Атлетико» — 184 миллиона евро, «Севилья» — 120 миллионов евро, «Валенсия» — 117 миллионов евро, «Атлетик» — 115 миллионов евро, «Вильярреал» — 108 миллионов евро, остальные клубы получат меньшие суммы.

Сообщается, что президент ла лиги Хавьер Тебас планирует благодаря этой сделке отложить идею Суперлиги, помочь «Барселоне» сохранить в составе Лионеля Месси и дать «Реалу» больше возможностей подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Вся сумма в 2,46 миллиарда евро будет распределена между 42 профессиональными клубами и будет выдана в качестве беспроцентного займа сроком на 40 лет. При этом суммы, которые получат клубы, не будут считаться как долги в финансовых отчетах.