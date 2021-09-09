Представитель ла лиги в России: «Международная аудитория не упадет глобально после ухода Месси из «Барселоны»

Представитель ла лиги в России Хосе Карлос Лоайса Гальего рассказал о влиянии ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны» на международную аудиторию.

«Международная аудитория не упадет глобально после ухода Месси из «Барселоны». В России наоборот зрительский интерес с каждым годом повышается, хотя в Аргентине интерес упал на 30 процентов.

В России аудитория растет каждый год где-то на 10-15 процентов. Испания рассчитывает на российский рынок. По нынешнему сезону точных данных нет, но ожидаю, что уровень развития лиги останется на прежнем уровне. Больше всех за права платят Испания, Латинская Америка, Америка и Китай.

У «Валенсии» самый большой рынок находится именно в России. Потом идет Китай и Япония», — сказал Гальего.