Представитель ла лиги в России рассказал о сокращении государственного долга турнира

Представитель ла лиги в России Хосе Карлос Лоайса Гальего рассказал о сокращении государственного долга турнира.

«Долг ла лиги перед государством значительно сократился. Было 650 миллионов в 2013 году, сейчас 23. CVC хотел купить 10% акций за 2,2 миллиарда евро. Три клуба против: «Реал», «Барселона» и «Атлетик».

Деньги будут давать для развития инфраструктуры клуба. Эти деньги должны были окупиться за 10 лет. Но из-за телевизионных трансляций, которые с каждым годом уменьшается, CVC предлагает контракт на 50 лет. Хотя проест рассчитан на 10-20 лет. «Реал» точно вышел из сделки. «Атлетик» скоро должен согласиться на новый проект", — сказал Гальего.

В августе сообщалось о предварительной договоренности ла лиги с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.