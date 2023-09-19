Появилась новая жертва скандала с распространением сексуального видео игроками системы «Реала»

Вторая потерпевшая выступила по делу против четырех игроков академии «Реала». Футболисты подозреваются в распространении видео сексуального характера без согласия причастных к этому лиц.

Ранее мать несовершеннолетней подала жалобу в суд на четырех игроков «Реала», трое из которых играют за молодежные команды, а один — за «Реал Мадрид С». Игроки были арестованы на прошлой неделе на тренировочной базе «Реала», после чего их допросили, а затем отпустили.

Футболисты подозреваются в распространении сексуального контента без согласия.

По данным El Mundo, появилась вторая жертва, которая, якобы, была на видео, которое распространили игроки. Отмечается, что девушка в ролике является несовершеннолетней. Ей было 16 лет.

Полиция работает над тем, чтобы установить, был ли этот контент распространен в других групповых чатах «Реала».