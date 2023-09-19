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Сегодня, 14:21

Надаль хотел бы стать президентом «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист, 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, хотел бы он стать президентом «Реала».

«У меня нет такой мечты, но я бы хотел. Сейчас об этом нет смысла говорить, потому что у нас самый лучший президент [Флорентино Перес] из всех возможных. В жизни происходит много поворотов, и нужно спросить себя, достаточно ли ты квалифицирован для того, чтобы заниматься определенным делом», — приводит слова Надаля Мarca.

Ранее 37-летний теннисист рассказал о своем здоровье и о планах на возвращение. У игрока была травма подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

Должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год, а также с 2009 года по настоящий момент занимает Флорентино Перес.

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он также обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.

Теннис
ФК Реал
Рафаэль Надаль
Флорентино Перес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
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Лас-Пальмас – Гранада
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 3
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