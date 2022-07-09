Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он отметил, что 37-летний португалец является одним из лучших футболистов в истории.

«Роналду — один из лучших в истории, — приводит слова Торреса Marca. — Но вокруг «Барселоны» всегда много слухов. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что ужинал с агентом Роналду Жорже Мендешем.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.