Полузащитник «Реала» Тони Кроос перенесет операцию, информирует официальный сайт клуба. У 31-летнего футболиста диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху).

В составе мадридского клуба немец играет с 2014 года. За это время он провел 212 матчей и отметился 18 голами. Вместе с командой Кроос выиграл 14 трофеев. Контракт форварда с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро.