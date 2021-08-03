Полузащитник «Реала» Тони Кроос перенесет операцию
19:30
Полузащитник «Реала» Тони Кроос перенесет операцию, информирует официальный сайт клуба. У 31-летнего футболиста диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху).
В составе мадридского клуба немец играет с 2014 года. За это время он провел 212 матчей и отметился 18 голами. Вместе с командой Кроос выиграл 14 трофеев. Контракт форварда с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/08/03/parte-medico-de-kroos
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