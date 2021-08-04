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Юмтити полностью восстановился после травмы колена

09:49
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити полностью восстановился после травмы колена, сообщает Mundo Deportivo.

Француза осмотрел известный испанский травматолог Рамон Кугат. Особое внимание было уделено колену француза, которое было причиной большинства его травм в последние сезоны.

Осмотр показал, что Юмтити здоров и находится в хорошей физической форме.

Ранее стало известно, что защитник может этим летом покинуть «Барселону». Француз согласился на уход из клуба, но выдвинул условие: он хочет перейти в команду, участвующую в Лиге чемпионов либо претендующую на титул в своем чемпионате.

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Иван Шитик все материалы автора

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