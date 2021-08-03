Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле продолжит выступать в каталонском клубе, утверждает Sport.es.

По данным источника, нынешнее соглашение 24-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2022 года. В январе Дембеле может начать переговоры с другими клубами. «Барселона» хочет продлить с игроком контракт на один или два сезона. При этом предполагается небольшое снижение зарплаты Дембеле.