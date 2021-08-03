Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной»
17:28
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле продолжит выступать в каталонском клубе, утверждает Sport.es.
По данным источника, нынешнее соглашение 24-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2022 года. В январе Дембеле может начать переговоры с другими клубами. «Барселона» хочет продлить с игроком контракт на один или два сезона. При этом предполагается небольшое снижение зарплаты Дембеле.
В прошлом сезоне 24-летний француз принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового турнира.
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