Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени назвал своих кумиров.

11 июля мадридский клуб объявил о подписании шестилетнего контракта с 22-летним французом.

«Зидан — икона для «Реала», но французы также помнят его по чемпионату мира 2006 года, — приводит слова Тчуамени Marca. — Зидан и Бензема — мои кумиры».

Также полузащитника рассказал об источниках вдохновения.

«Я смотрю видео с Кобе Брайантом, Майклом Джорданом. Они легенды баскетбола», — сказал он.

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако».