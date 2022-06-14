Защитнику «Севильи» Кунде потребуется операция на колене. На игрока претендуют «Челси», «Барселона» и «Бавария»

Защитнику «Севильи» и сборной Франции Жюлю Кунде потребуется небольшая операция на колене. Игрока продолжительное время беспокоили боли в колене, которые можно убрать только хирургическим путем, сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что на 23-летнего защитника претендуют «Челси», «Барселона» и «Бавария».

Действующий контракт футболиста с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2021/22 Кунде сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.