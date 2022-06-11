Полузащитник «Монако» Тчуамени перешел в «Реал»: сумма трансфера — более 100 миллионов евро

«Реал» объявил о покупке у «Монако» полузащитника Орельена Тчуамени.

«Королевский клуб» заключил контракт с 22-летним французом на шесть лет, сумма сделки не уточняется. Официальная презентация футболиста состоится во вторник, 14 июня.

Тчуамени выступал за «Монако» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 50 матчах за команду.

8 июня сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.