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Сегодня, 14:36

Полузащитник «Монако» Тчуамени перешел в «Реал»: сумма трансфера — более 100 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Орельен Тчуамени.
Фото AFP

«Реал» объявил о покупке у «Монако» полузащитника Орельена Тчуамени.

«Королевский клуб» заключил контракт с 22-летним французом на шесть лет, сумма сделки не уточняется. Официальная презентация футболиста состоится во вторник, 14 июня.

Тчуамени выступал за «Монако» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 50 матчах за команду.

8 июня сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.

Источник: https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/11/comunicado-oficial-tchouameni
Футбол
ФК Монако
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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