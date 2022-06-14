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Тчуамени: «Фабрегас даст мне хороший совет. Он сказал мне идти вперед, как только я отберу мяч»

Тчуамени рассказал, какие советы ему дал Фабрегас
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, какие советы ему дал хабвек «Монако» Франсеск Фабрегас.

11 июля мадридский клуб объявил о подписании шестилетнего контракта с 22-летним французом.

«Когда я перешел в «Монако», я знал, что у меня будут хорошие отношения с Фабрегасом, — приводит слова Тчуамени Marca. — Фабрегас даст мне хороший совет. Он сказал мне идти вперед, как только я отберу мяч, видеть все поле и знать, что делать с мячом, прежде чем он дойдет до меня. Но я должен совершенствоваться даже во всех аспектах игры».

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако».

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/14/62a8589222601d250c8b45aa.html

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П1

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ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

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Сеск Фабрегас
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
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8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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