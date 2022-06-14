Тчуамени: «Фабрегас даст мне хороший совет. Он сказал мне идти вперед, как только я отберу мяч»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, какие советы ему дал хабвек «Монако» Франсеск Фабрегас.

11 июля мадридский клуб объявил о подписании шестилетнего контракта с 22-летним французом.

«Когда я перешел в «Монако», я знал, что у меня будут хорошие отношения с Фабрегасом, — приводит слова Тчуамени Marca. — Фабрегас даст мне хороший совет. Он сказал мне идти вперед, как только я отберу мяч, видеть все поле и знать, что делать с мячом, прежде чем он дойдет до меня. Но я должен совершенствоваться даже во всех аспектах игры».

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако».