Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос ответил, считает ли он нападающего «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.

«Есть так много игроков в каждом поколении, которые добились великих вещей, — приводит слова Крооса kicker. — Мне на ум приходит Зеедорф, который выиграл Лигу чемпионов с тремя разными клубами. Нельзя обойти стороной тот факт, что Роналду — один из лучших футболистов в истории. Но то же самое касается и Месси. Я не вижу одного лучшего в истории, потому что сложно сравнивать, кто что делает на поле, как изменился футбол за десятилетия».

Полузащитник также ответил, общается ли с 37-летним португальцем после его ухода из мадридского клуба.

«Мало, если контакты и есть, то скорее случайные. Мы дважды встречались на отдыхе, но это не было запланировано. Криштиану до сих пор мой сосед здесь, в Мадриде, он сохранил свой дом. Иногда я вижу его семью. И я могу себе представить, что Роналду не останется в Манчестере после завершения карьеры, тогда мы могли бы видеться здесь чаще», — сказал он.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.