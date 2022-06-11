«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 25-летний португалец стал приоритетной целью каталонского клуба в летнее трансферное окно.

Отмечается, что представители «Барселоны» заявили агенту полузащитника Жорже Мендешу, что сделают все возможное, чтобы подписать его клиента.

При этом «Вулверхэмптон» хочет солидную компенсацию за своего Невеша, но Мендеш дал понять каталонцам, что трансфер реален.

В прошедшем сезоне Невеш забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 36 матчах за «Вулвс». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.