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Полузащитник «Гранады» заразился коронавирусом

18:54
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Полузащитник «Гранады» Альваро Монторо сдал положительный тест на коронавирус. 33-летний футболист был срочно изолирован от остальной команды, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Монторо провел в ла лиге 22 матча. На его счету 1 гол, 1 голевая передача и 6 желтых карточек.

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Иван Шитик все материалы автора

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