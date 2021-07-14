Полузащитник «Гранады» заразился коронавирусом
18:54
Полузащитник «Гранады» Альваро Монторо сдал положительный тест на коронавирус. 33-летний футболист был срочно изолирован от остальной команды, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне Монторо провел в ла лиге 22 матча. На его счету 1 гол, 1 голевая передача и 6 желтых карточек.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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