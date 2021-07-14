Перес подаст в суд на испанскую газету El Confidencial
16:58
Президент «Реала» Флорентино Перес намерен судиться с испанской газетой El Confidencial, информирует Marca.
Бизнесмен подаст иск о защите чести и достоинства против газеты и журналиста Хосе Антонио Абеллана из-за публикации аудиозаписей, где Перес критиковал Икера Касильяса, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауля и др.
Перес уже передал все необходимые документы своим юристам.
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