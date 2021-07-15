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Журналист шантажировал «Реал» и потребовал 10 миллионов евро

09:16
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Стала известна история с шантажом президента «Реала» Флорентино Переса десятилетней давности. О ней в эфире программы El Transistor на радиостанции Onda Cero сообщил Карлос Бустильо.

По его словам, в 2011 году журналист Хосе Антонио Абеллана на встрече с вице-президентом «Реала» Эдуардо Фернандесом де Бласом потребовал 10 миллионов евро за то, что он уничтожит компрометирующую аудиозапись с Пересом.

На записи Перес критикует Икера Касильяса, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауля и других бывших игроков и тренеров клуба.

Однако шантаж не удался — клуб ответил отказом. На этой неделе расшифровки аудиозаписей были опубликованы газетой El Confidencial.

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