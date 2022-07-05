Кессье прокомментировал подписание контракта с «Барселоной»
Полузащитник Франк Кессье прокомментировал подписание контракта с «Барселоной».
Во вторник, 5 июля, каталонский клуб объявил о заключении контракта с 25-летним иуварийцем до 30 июня 2026 года.
«Для меня это прекрасная возможность, — приводит слова Кессье Mundo Deportivo. — С нетерпением жду начала работы и хочу отдать все силы ради «Барселоны». Когда тебя зовет такой отличный тренер, как Хави, который был еще и великим игроком, тебе становится понятно, что все усилия не были напрасны. Хочу поскорее начать работать с ним и с новыми партнерами».
В прошедшем сезоне полузащитник забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах. Он покинул итальянский клуб в качестве свободного агента 30 июня 2022 года.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
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|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
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|0-0
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -