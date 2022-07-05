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Кессье прокомментировал подписание контракта с «Барселоной»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник Франк Кессье прокомментировал подписание контракта с «Барселоной».

Во вторник, 5 июля, каталонский клуб объявил о заключении контракта с 25-летним иуварийцем до 30 июня 2026 года.

«Для меня это прекрасная возможность, — приводит слова Кессье Mundo Deportivo. — С нетерпением жду начала работы и хочу отдать все силы ради «Барселоны». Когда тебя зовет такой отличный тренер, как Хави, который был еще и великим игроком, тебе становится понятно, что все усилия не были напрасны. Хочу поскорее начать работать с ним и с новыми партнерами».

В прошедшем сезоне полузащитник забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах. Он покинул итальянский клуб в качестве свободного агента 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220705/1001832232/kessie-esta-barcelona.html
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