«Реал» сэкономит около 30 миллионов евро на зарплате Йовича за три года

«Реал» сэкономит на зарплате Луки Йовича после перехода нападающего в «Фиорентину», сообщает Goal Espana.

По информации источника, сначала клубы согласовали аренду 24-летнего серба на сезон, по условиям которой «Реал» платил бы ему половину зарплаты в размере трех миллионов евро. Однако затем мадридцы и флорентийцы договорились о другом формате трансфера.

Отмечается, что «Фиорентина» бесплатно получит 50 процентов прав на нападающего. Мадридский клуб сохранит 50 процентов экономических прав на два года. Если за это время флорентийцы перепродадут его, то они получат половину от суммы трансфера.

Таким образом, «сливочные» не заработает на уходе Йовича, но сэкономит около 30 миллионов евро. Это зарплата до налогов, которую игрок получил бы в клубе за оставшиеся три года контракта.

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.