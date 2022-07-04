«Барселона» бесплатно подписала Франка Кессье
«Барселона» объявила о переходе полузащитника Франка Кессье на правах свободного агента. Ранее у игрока истек срок контракта с «Миланом». С «Барселоной» он заключил контракт до лета 2026 года. В контракте игрока сумма — 500 миллионов евро.
Отмечается, что презентация Франка Кессье в качестве игрока «Барселоны» состоится в среду, 6 июля.
В нынешнем сезоне Кессье забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
За 5 сезонов в «Милане» хавбек провел 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Кессье в составе клуба стал чемпионом Италии.
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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