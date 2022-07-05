«Барселона» хочет продать Брейтуэйта за восемь миллионов евро
«Барселона» не планирует разрывать контракт с нападающим Мартином Брейтуэйтом, сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб хочет продать 31-летнего датчанина за восемь миллионов евро.
Отмечается, что приобрести нападающего хотят два английских клуба.
В прошедшем сезоне Брейтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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15
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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