«Барселона» хочет продать Брейтуэйта за восемь миллионов евро

«Барселона» не планирует разрывать контракт с нападающим Мартином Брейтуэйтом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб хочет продать 31-летнего датчанина за восемь миллионов евро.

Отмечается, что приобрести нападающего хотят два английских клуба.

В прошедшем сезоне Брейтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.