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Сегодня, 19:45

«Барселона» хочет продать Брейтуэйта за восемь миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» не планирует разрывать контракт с нападающим Мартином Брейтуэйтом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб хочет продать 31-летнего датчанина за восемь миллионов евро.

Отмечается, что приобрести нападающего хотят два английских клуба.

В прошедшем сезоне Брейтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/braithwaite-carta-libertad-14005783
Футбол
ФК Барселона
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