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Сегодня, 09:50

Полузащитник «Барселоны» Пьянич оценил нынешнее состояние клуба

Хавбек «Барселоны» Пьянич прокомментировал нынешнее состояние клуба
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, играющий в аренде за «Бешикташ», прокомментировал игру каталонцев в последних матчах.

«Лапорта принял правильное решение с Хави, теперь «Барселона» выглядит совсем иначе. Рналд Куман был уважителен со мной, — цитирует Пьянича Gazzetta.

«Барселона» в 28 матчах ла лиги набрала 54 очка и расположилась на 3-м месте, отставая от лидирующего «Реала» (66) на 12 очков.

Миралем Пьянич
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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