Полузащитник «Барселоны» Пьянич оценил нынешнее состояние клуба

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, играющий в аренде за «Бешикташ», прокомментировал игру каталонцев в последних матчах.

«Лапорта принял правильное решение с Хави, теперь «Барселона» выглядит совсем иначе. Рналд Куман был уважителен со мной, — цитирует Пьянича Gazzetta.

«Барселона» в 28 матчах ла лиги набрала 54 очка и расположилась на 3-м месте, отставая от лидирующего «Реала» (66) на 12 очков.