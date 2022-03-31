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Сегодня, 06:35

Бускетс заявил, что хочет возвращения Месси в «Барселону»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что хочет возвращения нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я бы хотел, чтобы Лео вернулся в «Барсу», но это будет непросто, потому что у него уже есть контракт с «ПСЖ», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Бускетса.

Месси покинул «Барселону» в июле 2021 года на правах свободного агента. В августе того же года аргентинец подписал контракт с «ПСЖ». На счету 34-летнего аргентинца 7 голов и 11 результативных передач в 26 матчах за парижан.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Хетафе – Мальорка
 - : -
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Леванте – Вильярреал
 - : -
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Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
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Бетис – Осасуна
 - : -
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Валенсия – Кадис
 - : -
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Гранада – Р. Вальекано
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Барселона

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