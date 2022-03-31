Бускетс заявил, что хочет возвращения Месси в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что хочет возвращения нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я бы хотел, чтобы Лео вернулся в «Барсу», но это будет непросто, потому что у него уже есть контракт с «ПСЖ», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Бускетса.

Месси покинул «Барселону» в июле 2021 года на правах свободного агента. В августе того же года аргентинец подписал контракт с «ПСЖ». На счету 34-летнего аргентинца 7 голов и 11 результативных передач в 26 матчах за парижан.