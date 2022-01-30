Педри высказался о работе под руководством Хави в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о работе под руководством главного тренера каталонской команды Хави.

«Для меня как для футболиста и болельщика «Барселоны» работа с Хави — привилегия и повод для гордости, — приводит слова Педри Marca. — Я не был знаком с Хави прежде и каждый день убеждаюсь в том, что мало кто понимает футбол так, как он. «Барселона» с Хави прибавит и будет бороться за все трофеи. Нас ждет много радостных мгновений с ним. Я уверен, что мы на пути к большим успехам».

Хави возглавил «Барселону» 6 ноября. Контракт тренера с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.

После 22 туров чемпионата Испании каталонцы набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 очков.