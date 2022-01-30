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«Моя цель — работать и расти день за днем». Траоре прокомментировал переход в «Барселону» на правах аренды

Траоре прокомментировал переход из «Вулверхэмптона» в «Барселону» на правах аренды
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник Адама Траоре прокомментировал переход из «Вулверхэмптона» в «Барселону» на правах аренды.

«Я вернулся, — приводит слова Траоре Marca. — Самое главное сейчас — поговорить с Хави и узнать, чего он от меня хочет. Я буду выкладываться на сто процентов. Я обладаю теми же качествами, что и раньше, но вырос как футболист».

Полузащитник заявил, что постарается выложиться по полной и дать максимальный результат.

«Моя цель — работать и расти день за днем. Я всегда говорил так: Траоре, который ничему не научился за день, считает этот день потерянным. Я надеюсь учиться у Хави, который много чего выиграл и является легендой. Я хочу поблагодарить за оказанное доверие и отплатить на поле», — сказал он.

29 января «Барселона» объявила о переходе Траоре. Контракт с нападающим подписан до конца нынешнего сезона .

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/01/29/61f59fd822601d3a7e8b4603.html

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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

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Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
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Реал

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Даниэль Парехо

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Райо Вальекано

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Карим Бензема

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