Семья и друзья Бэйла просят его покинуть «Реал»

Семья и друзья нападающего «Реала» Гарета Бэйла просят его покинуть мадридский клуб, сообщает, сообщает Marca.

По информации источника, окружение 32-летнего валлийца хочет, чтобы Бэйл он проявил себя под конец контракта и достойно ушел из «Реала».

Отмечается, что нападающий может начать получать больше игрового времени из-за проблем с составом мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в трех матчах за «Реал» и забил один мяч. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость валлийца в пять миллионов евро.