Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:49

Полузащитник «Барселоны» Гави: «Хави говорит, что мы должны сохранять ворота сухими, а голы придут»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал победу команды над «Жироной» (1:0) в 20-м туре ла лиги.

«Это была сложная победа, и заработанные три очка очень важны для нас. Хави говорит нам, что мы должны делать самое главное — сохранять свои ворота сухими, а голы придут, и это то, что мы стараемся делать. Моя игра в матче? Я стараюсь делать всё возможное для команды и делаю все, о чем меня просит тренер. Педри? Он замечательно выступил сегодня. Он отличный игрок, все это знают, и я очень рад его забитому мячу», — приводит слова Гави Sport.es.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига, 19-й тур: «Барселона» обыграла «Жирону», «Реал» — «Реал Сосьедад»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости