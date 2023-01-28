Полузащитник «Барселоны» Гави: «Хави говорит, что мы должны сохранять ворота сухими, а голы придут»

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал победу команды над «Жироной» (1:0) в 20-м туре ла лиги.

«Это была сложная победа, и заработанные три очка очень важны для нас. Хави говорит нам, что мы должны делать самое главное — сохранять свои ворота сухими, а голы придут, и это то, что мы стараемся делать. Моя игра в матче? Я стараюсь делать всё возможное для команды и делаю все, о чем меня просит тренер. Педри? Он замечательно выступил сегодня. Он отличный игрок, все это знают, и я очень рад его забитому мячу», — приводит слова Гави Sport.es.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.