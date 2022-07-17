«Бавария» является единственным клубом, куда готов перейти де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.

По информации источника, манкунианский клуб был готов заплатить запрашиваемую сумму, но 25-летний нидерландец против перехода.

Отмечается, что единственная команда, в которую готов перейти полузащитник — это «Бавария».

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.