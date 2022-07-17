«Реал Сосьедад» предложил 6,5 миллиона евро за половину прав на полузащитника «Реала»

«Реал Сосьедад» намерен выкупить полузащитника «Реала» Такефусу Кубо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Баскский клуб предлагает 6,5 миллиона евро за 50 процентов прав на 21-летнего японца. Переговоры между клубами могут завершиться в ближайшее время. «Сосьедад» планирует предложить полузащитнику контракт до 2027 года.

Контракт Кубо с «Реалом» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист играл на правах аренды за «Мальорку». В 30 матчах за клуб он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.