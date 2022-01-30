Де Йонг оценил результаты «Барселоны» в этом сезоне

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался по поводу результатов клуба в этом сезоне.

«Иногда меня удивляют неудачи нашей команды. Но я все еще уверен, что «Барселона» самый прекрасный клуб, хоть и на данный момент не лучший в мире.

Я провел хорошее время в «Аяксе», это было очень здорово. Но сейчас я не думаю о возвращении в амстердамский клуб. Я еще многое могу дать «Барселоне», — цитирует де Йонга NOS.nl.

«Барселона» в 21 матче ла лиги набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.