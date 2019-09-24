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Покеттино — приоритетный вариант для «Реала» в случае увольнения Зидана

16:27
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисиу Покеттино может возглавить «Реал» в случае увольнения Зинедина Зидана, сообщает Tuttosport. Президент мадридцев Флорентино Перес заинтересован в приглашении аргентинского специалиста.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место, а в 1-туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно проиграл «ПСЖ» (0:3). Покеттино уже рассматривался кандидатом на пост главного тренера мадридцев после увольнения Сантьяго Солари.

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