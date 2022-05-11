Погба все еще интересен «Реалу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба все еще находится в сфере интересов мадридского «Реала».

По данным Sport.es, клуб рассматривает возможность приобретения 29-летнего игрока в качестве свободного агента. Также главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стремится усилить свои позиции в центре поля.

Контракт полузащитника с «МЮ» заканчивается летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за клуб во всех турнирах.