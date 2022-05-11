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Сегодня, 10:50

Погба все еще интересен «Реалу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба все еще находится в сфере интересов мадридского «Реала».

По данным Sport.es, клуб рассматривает возможность приобретения 29-летнего игрока в качестве свободного агента. Также главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стремится усилить свои позиции в центре поля.

Контракт полузащитника с «МЮ» заканчивается летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за клуб во всех турнирах.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/madrid-descarta-pogba-13635437
Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
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 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
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 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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Гранада – Атлетик
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 - : -
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 - : -
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Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
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 - : -
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