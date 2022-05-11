«Реал» интересуется Гнабри

Мадридский «Реал» входит в число команд, заинтересованных в нападающем мюнхенской «Баварии» Серже Гнабри, утверждает Fichajes.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Бавария» могут произвести обмен Садио Мане на Гнабри.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года. Немецкий форвард выступает за «Баварию» с 2018 года.

В текущем сезоне Гнабри провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.