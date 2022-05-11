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Сегодня, 08:27

«Реал» интересуется Гнабри

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мадридский «Реал» входит в число команд, заинтересованных в нападающем мюнхенской «Баварии» Серже Гнабри, утверждает Fichajes.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Бавария» могут произвести обмен Садио Мане на Гнабри.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года. Немецкий форвард выступает за «Баварию» с 2018 года.

В текущем сезоне Гнабри провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/5-equipos-interesados-gnabry-20220510.html
Серж Гнабри
Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
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 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
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 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
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 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
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 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
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 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
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 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
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