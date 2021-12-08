Пике высказался о том, почему «Бавария» успешнее «Барселоны»
14:06
Защитник «Барселоны» Жерар Пике перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» рассказал, почему мюнхенский клуб успешнее каталонского.
«Дело в управлении клубом, все очень просто», — цитирует Пике ESPN.
Матч 6-го тура «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 (мск). У немцев 15 очков и первое место в группе. «Барселона» (7) — на второй позиции.
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