Пике высказался о том, почему «Бавария» успешнее «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» рассказал, почему мюнхенский клуб успешнее каталонского.

«Дело в управлении клубом, все очень просто», — цитирует Пике ESPN.

Матч 6-го тура «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 (мск). У немцев 15 очков и первое место в группе. «Барселона» (7) — на второй позиции.