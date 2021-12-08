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«Атлетико» готов отпустить Феликса зимой

18:40
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«Атлетико» отпустит полузащитника Жоау Феликса в другой клуб в зимнее трансферное окно.

Как информирует Cadena SER, испанский клуб уже сообщил агенту футболиста Жорже, что готов продать Феликса, если получит крупное предложение.

Ранее сообщалось, что 22-летний португалец и сам хочет сменить клуб зимой, так как считает, что может стать одним из лучших игроков мира в другой команде.

В сезоне-2021/22 Феликс сыграл за «Атлетико» 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://cadenaser.com/programa/2021/12/08/el_larguero/1638956244_120417.html

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