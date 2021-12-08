«Атлетико» готов отпустить Феликса зимой
18:40
«Атлетико» отпустит полузащитника Жоау Феликса в другой клуб в зимнее трансферное окно.
Как информирует Cadena SER, испанский клуб уже сообщил агенту футболиста Жорже, что готов продать Феликса, если получит крупное предложение.
Ранее сообщалось, что 22-летний португалец и сам хочет сменить клуб зимой, так как считает, что может стать одним из лучших игроков мира в другой команде.
В сезоне-2021/22 Феликс сыграл за «Атлетико» 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://cadenaser.com/programa/2021/12/08/el_larguero/1638956244_120417.html
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