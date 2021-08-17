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Педри вызовут в сборную Испании на сентябрьские матчи. «Барселона» хотела, чтобы футболист получил отдых

21:04
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Полузащитник «Барселоны» Педри получит вызов в сборную Испании на матчи квалификации ЧМ-2022, сообщает Marca.

Каталонский клуб хотел, чтобы Педри отдохнул и восстановился во время сентябрьского перерыва, однако сам футболист готов играть и не хочет пропускать матчи.

2 сентября испанская команда сыграет против Швеции, 5-го — против Грузии, 8-го — против Косово.

В прошедшем сезоне Педри провел 73 матча в сезоне. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.

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Иван Шитик все материалы автора

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