«Атлетико» готов продать Триппьера за 60 миллионов евро

«Атлетико» озвучил сумму, за которую готов продать защитника Кирана Триппьера. Испанский клуб оценивает 30-летнего англичанина в 60 миллионов евро, сообщает AS.

Ранее появлялась информация, что на игрока сборной Англии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Однако оба клуба отпугнула столь высокая цена трансфера.

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», в которых сделал 6 голевых передач. В составе сборной Англии защитник провел 5 матчей на Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы.