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Педри отказался от отпуска после 73 матчей в сезоне

21:22
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18-летний полузащитник «Барселоны» Педри отказался от дополнительного отпуска, который ему был готов предоставить клуб, сообщает AS.

C 12 августа игрок вновь будет работать на тренировках вместе с командой перед стартовым поединком чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», который должен состояться 15 августа.

Сезон-2020/2021 получился невероятно насыщенным для Педри. Сначала он играл за «Барселону», затем за национальную сборную Испании на чемпионате Европы, а после этого за олимпийскую сборную страны на Играх в Токио. Суммарно Педри провел в сезоне 73 матча.

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Иван Шитик все материалы автора

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