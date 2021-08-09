Месси остается в Барселоне и пока не собирается в Париж. Видео

Нападающий Лионель Месси продолжает оставаться в Испании. Он еще не готовится к отлету в Париж, сообщает Sky Sports.

У его дома в Барселоне собралась толпа журналистов. Они засняли, как футболист отдыхает на улице.

Lionel Messi has been pictured at his home in Barcelona ahead of his proposed move to Paris Saint-Germain ? pic.twitter.com/N7yo6XRkrT — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 9, 2021

По информации итальянского журналиста Николы Скира, Месси подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Нападающий будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов евро в год.

Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. Всего за каталонский клуб аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 гола.