Месси остается в Барселоне и пока не собирается в Париж. Видео
19:02
Нападающий Лионель Месси продолжает оставаться в Испании. Он еще не готовится к отлету в Париж, сообщает Sky Sports.
У его дома в Барселоне собралась толпа журналистов. Они засняли, как футболист отдыхает на улице.
По информации итальянского журналиста Николы Скира, Месси подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Нападающий будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов евро в год.
Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. Всего за каталонский клуб аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 гола.
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