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Месси остается в Барселоне и пока не собирается в Париж. Видео

19:02
Лионель Месси.
Лионель Месси.
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Нападающий Лионель Месси продолжает оставаться в Испании. Он еще не готовится к отлету в Париж, сообщает Sky Sports.

У его дома в Барселоне собралась толпа журналистов. Они засняли, как футболист отдыхает на улице.

По информации итальянского журналиста Николы Скира, Месси подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Нападающий будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов евро в год.

Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. Всего за каталонский клуб аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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