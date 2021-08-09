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«Вильярреал» продлил контракт с Жераром Морено на шесть лет

22:46
Жерар Морено. Фото ФК «Вильярреал».
Жерар Морено. Фото ФК «Вильярреал».
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Нападающий Жерар Морено продлил контракт с «Вильярреалом» сразу на 6 лет. Новый договор действует до лета 2027 года, сообщает сайт клуба.

29-летний Морено находится всего в одном голе от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Вильярреала». С 82 голами он разделяет эту строчку с экс-нападающим клубом Джузеппе Росси.

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Иван Шитик все материалы автора

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