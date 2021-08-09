«Вильярреал» продлил контракт с Жераром Морено на шесть лет

Нападающий Жерар Морено продлил контракт с «Вильярреалом» сразу на 6 лет. Новый договор действует до лета 2027 года, сообщает сайт клуба.

29-летний Морено находится всего в одном голе от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Вильярреала». С 82 голами он разделяет эту строчку с экс-нападающим клубом Джузеппе Росси.