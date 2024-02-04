«Осасуна» дома крупно проиграла «Сельте» в ла лиге

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«Сельта» на выезде победила «Осасуну» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:0.

За команду из Виго забили Йорген Странд Ларсен (24-я минута), Лука Де ла Торре (25-я) и Анастасиос Дувикас (90-я).

«Сельта» набрала 20 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице, «Осасуна» идет на 12-й строчке (26 очков).