«Реал» сыграет с «Атлетико» в чемпионате Испании 4 февраля

В воскресенье, 4 февраля состоится мадридское дерби. «Реал» сыграет с «Атлетико» в матче 23-го тура ла лиги. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. За ключевыми событиями встречи «Реал» — «Атлетико» следите в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okkо Спорт по платной подписке.

Сливочные набрали 57 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице примеры, команда Диего Симеоне располагается на 4-й строчке с 47 баллами.

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