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«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в Кубке Испании, Захарян отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Осасуна» — «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Осасуну» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:0.

Победный гол на 57-й минуте забил Микель Ойярсабаль, реализовавший пенальти. За минуту до этого хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Алехандро Катена.

Окончательный счет на 90+8-й минуте установил Микель Мерино. Перед этим Браис Мендес не реализовал одиннадцатиметровый.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

«Реал Сосьедад» стал пятым клубом, вышедшим в четвертьфинал Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка» и «Валенсия».

Испания. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:2
Реал Сосьедад

Источник: Сетка Кубка Испании
Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
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 - : -
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