«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в Кубке Испании, Захарян отыграл весь матч

«Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Осасуну» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:0.

Победный гол на 57-й минуте забил Микель Ойярсабаль, реализовавший пенальти. За минуту до этого хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Алехандро Катена.

Окончательный счет на 90+8-й минуте установил Микель Мерино. Перед этим Браис Мендес не реализовал одиннадцатиметровый.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

«Реал Сосьедад» стал пятым клубом, вышедшим в четвертьфинал Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка» и «Валенсия».