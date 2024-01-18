«Жирона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Жирона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 3:1. Встреча прошла на городском стадионе «Монтивилли» в Жироне.

Уже к 26-й минуте хозяева довели счет до крупного. Нападающий Кристиан Стуани оформил дубль, а также один гол забил защитник Дэйли Блинд. Перед перерывом Рэнди Нтека отыграл один мяч. Во второй половине голов забито не было.

Соперник «Жироны» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.