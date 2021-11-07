«Реал Сосьедад» в гостях победил «Осасуну» в матче 13-го тура чемпионата Испании. «Сосьедад» выиграл со счетом 2:0.

Благодаря этой победе «Реал Сосьедад» вновь поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков за 13 матчей.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 0:2 (0:0)

Голы: Мерино, 72 (0:1). Янузай, 82 — с пенальти (0:2).

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес (Хосе Анхель, 84), Брашанац, Р.Гарсия (Торрес, 84), Торро, Монкайола, Кике Гарсия (Будимир, 83), Барха (Авила, 71).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Рико (Айен Муньос, 46), Ле Норман, Сильва (Туррьентес, 83), Мерино, Субименди, Янузай (Лобете, 87), Исак (Серлот, 70), Барренечеа (Порту, 71).

Предупреждения: Рико, 28. Субименди, 90+1.

Судья: Ортис Арьяс (Испания).

7 ноября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

«Мальорка» — «Эльче» — 2:2 (0:0)

Голы: Бойе, 68 (0:1). Севилья, 72 — с пенальти (1:1). Бойе, 75 (1:2). Маффео, 90+5 (2:2).

«Мальорка»: Рейна, Хауме Коста, Маффео, Вальент, Руссо, Севилья (Мбула, 82), Ли Кан Ин (Руис де Галаррета, 77), Родригес, Баба (Пратс, 77), Санчес (Ндиай, 64), Анхель (Ниньо, 64).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Бигас, Мохика, Роко, Пасторе (Хосема, 67), Маскарель (Диего Гонсалес, 86), Херард Гумбау, Лукас (Бенедетто, 80), Фидель (Хосан, 67), Бойе (Марконе, 86).

Предупреждения: Руссо, 17. Бойе, 33. Барраган, 38. Баба, 59. Бигас, 87.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

7 ноября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».