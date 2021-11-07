«Валенсия» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»

«Валенсия» спаслась от поражения в матче 12-го тура ла лиги с «Атлетико» (3:3).

Голами в составе мадридцев отметились Луис Суарес, Антуан Гризманн и Шиме Версалько. У «Валенсии» дубль оформил Уго Дуро.

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла, у «Валенсии» 17 очков и 10-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Валенсия» — «Атлетико» — 3:3 (0:1)

Голы: Суарес, 35 (0:1). Савич, 50 — в свои ворота (1:1). Гризманн, 58 (1:2). Врсалько, 60 (1:3). Дуро, 90+2 (2:3). Дуро, 90+4 (3:3).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Маркос Андре, 66), Фулькье, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Альдерете (Коиндреди, 86), Солер (Вальехо, 86), Рачич (Муса, 65), Гонсалу Гедеш, Элдер Кошта (Дуро, 85).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Врсалько, 8), Хименес, Эрмосо, Коке, де Пауль (Эррера, 87), Суарес (Жоау Феликс, 87), Гризманн, Феррейра-Карраско, Корреа (Кондогбья, 73).

Предупреждения: Гильямон, 76. Врсалько, 90. Муса, 90+4. Гризманн, 90+5.

Судья: Сото Градо (Испания).

7 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».