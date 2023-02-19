«Реал» на выезде обыграл «Осасуну»

«Реал» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

Отличились Федерико Вальверде и Марко Асенсио.

После этого матча «Реал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 5 очков. При этом у каталонцев матч в запасе. «Осасуна» с 30 очками — на 10-й строчке.